Zollstreit, Spanien-Wahl, Hongkong-Unruhen: Wegen wieder aufgeflammter politischer Risiken fassten Anleger europäische Aktien am Montag nur mit spitzen Fingern an. Dax und EuroStoxx50 bröckelten auf 13.203 und 3695 Punkte ab. Nach erneuten gewaltsamen Protesten in Hongkong verlor der dortige Leitindex 2,6 Prozent.

