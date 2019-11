In mehreren Städten des Landes kam es Medienberichten zufolge am Sonntagabend zu Ausschreitungen.La Paz - Nach dem Rücktritt von Boliviens Präsident Evo Morales ist die Zukunft des lateinamerikanischen Landes ungewiss. In mehreren Städten des Landes kam es Medienberichten zufolge am Sonntagabend zu Ausschreitungen. Am stärksten betroffen waren die Hauptstadt La Paz sowie das benachbarte El Alto. Während Gegner des ehemaligen Staats- und Regierungschefs in den Strassen feierten...

