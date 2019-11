Apple hat in den USA zusammen mit Goldman Sachs eine Kreditkarte aufgelegt. Jetzt erheben Nutzer Vorwürfe, dass die Bank bei der Vergabe der Kreditlinie geschlechtsspezifische Diskriminierung betreibe. Welche Kriterien legt die US-Bank Goldman Sachs, die für die Vergabe der Apple Card und die Bestimmung der jeweiligen Kreditlinie verantwortlich ist, an den Tag? Diese Frage beschäftigt derzeit insbesondere die US-Bankenwelt. Denn der Unternehmer David Heinemeier Hansson erhebt via Twitter schwere Vorwürfe gegen die beiden beteiligten Unternehmen. Der Algorithmus, der die Kreditwürdigkeit prüft...

Den vollständigen Artikel lesen ...