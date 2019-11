Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die neue Woche beginnt aufseiten der Datenveröffentlichungen ruhig, denn in den USA wird der Veterans Day begangen, sodass die Aufmerksamkeit auf Großbritannien gerichtet ist, so die Analysten der Helaba.Dort stehe die erste Schätzung des Bruttoinlandsprodukts des 3. Quartals an. Nach dem Minus von 0,2% im Frühjahr würden die Analysten ungeachtet der "Brexit"-Wirren mit einem Plus von 0,4% rechnen. Hierzulande eröffne die ZEW-Umfrage den Veröffentlichungsreigen. Hoffnungen auf einen geregelten "Brexit" und ein Ende des US-chinesischen Handelsstreits würden vermutlich für Erleichterung sorgen. Die Vorgabe vom sentix-Investorenvertrauen sei positiv und ein deutlicher Anstieg des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen sollte ins Kalkül gezogen werden. ...

