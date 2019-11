Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN DE000A0M8HD2/ WKN A0M8HD) geht offensiv in den Jahresendspurt 2019, so Shareholder Value Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Auf Empfehlung von Frank Fischer hat der Fonds seine Nettoaktienquote in den vergangenen Wochen auf 88 Prozent angehoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...