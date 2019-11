FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 470 (540) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 915 (875) PENCE - 'SELL' - FTSE INDICATED -0.27% TO 7339 (CLOSE: 7359.38) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1143 (1196) PENCE - 'CONV, BUY LIST' - GOLDMAN RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 820 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES ASTON MARTIN TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 550 PENCE - JEFFERIES CUTS KIER GROUP PRICE TARGET TO 100 (110) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7532 (7281) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 700 (645) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS AFH FINANCIAL PRICE TARGET TO 484 (568) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS ROLLS-ROYCE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 825 (930) PENCE - UBS CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 630 (650) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 950 (1000) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 200 (207) PENCE - 'BUY'



