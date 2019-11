Zürich (ots) -- Rund die Hälfte der Befragten kauft nur bei 50 Prozent Rabatt undmehr- Mehrheit der Black Friday-Shopper plant, online einzukaufen- Deutschschweizer vor allem an Elektronik interessiert, Romands anBekleidung- Gefahr für den Handel: Das Tagesgeschäft wird kannibalisiert Der Black Friday und Cyber Monday etablieren sich auch in der Schweizals Massenphänomen. Einer Oliver Wyman-Umfrage unter rund 1.000Schweizer Black Friday-Shoppern zufolge wollen 48 Prozent an diesemTag schon länger geplante Einkäufe besonders günstig realisieren.Dabei steigt die Erwartung an die Rabatte von Jahr zu Jahr. DerHandel muss gegensteuern: Selektivere Preisnachlässe sind ein ersterSchritt für eine nachhaltige Strategie.Am 11. November beginnt traditionell die fünfte, die närrischeJahreszeit. Für den Handel markiert dieses Datum seit kurzem ein weitweniger fröhliches Ereignis: Am "Single Day"- einer ursprünglichchinesischen Idee - beginnt eine mehrwöchige Rabattschlacht, die imBlack Friday und Cyber Monday mündet. Dabei wird laut einer Umfrageder Strategieberatung Oliver Wyman jeder Einkaufskanal genutzt: Indiesem Jahr wollen 58 Prozent der Schnäppchenjäger im Internet aufdie Suche gehen, rund 22 Prozent planen zusätzlich einen Besuch inLäden und immerhin 20 Prozent wollen ganz klassisch shoppen gehen.Ganz oben auf der Einkaufsliste stehen in der DeutschschweizElektronikartikel, gefolgt von Kleidung und Schuhen sowieHaushaltsgeräten. In der Romandie sind dagegen allen voran Kleidungund Schuhe gefragt, auf den Plätzen finden sich Elektronik- undBeautyartikel. Nordal Cavadini, Handelsexperte von Oliver Wyman imZüricher Büro, erklärt diese Prioritäten auch mit demunterschiedlichen Angebot; so seien in der Deutschschweiz die grossenOnline-Elektronikplattformen präsenter: "Die Konsumenten wissenmittlerweile sehr gut, wo sie für welche Produkte die höchstenRabatte erwarten können."Bedrohliche RabattspiraleDie Kaufbereitschaft der Schweizer hängt entscheidend von der Höheder Rabatte ab - und die Erwartungshaltung steigt. In diesem Jahrwollen 54 Prozent der Black Friday-Shopper nur noch zuschlagen, wenndie Preise um 50 Prozent oder mehr reduziert sind; 2018 lag derentsprechende Anteil noch bei 44 Prozent. Branchenkenner Cavadiniwarnt: "Rabatte wirken wie eine Droge; über die Zeit muss man dieDosis immer weiter erhöhen." Zwei weitere Umfrageergebnisseunterstreichen die Gefahr: 48 Prozent der Schweizer Rabattjägermöchten bei schon länger geplanten Einkäufen von den Rabattenprofitieren. Ausserdem wollen zwei von drei Befragten ihren Einkaufverschieben oder ganz darauf verzichten, wenn der Rabatt zu niedrigist oder ganz ausbleibt.Branchenkenner Cavadini nennt die Konsequenz: "Mit zu hohen Rabattenkannibalisiert der Detailhandel sein Tagesgeschäft und verliertmargenstarke Umsätze." Nach anfänglicher Euphorie erkennen auch immermehr Handelsunternehmen die Gefahr des Hypes um Single Day, BlackFriday und Cyber Monday. Der Umfrage zufolge registrieren dieKonsumenten, dass der Detailhandel selektiver mit Angeboten umgeht.Oliver Wyman-Experte Cavadini erklärt: "Man muss nicht das halbeSortiment zwei Wochen lang zum halben Preis verkaufen, um dieErwartungen der Kunden zu erfüllen".Mit gezielten Aktionen Absatz regulärer Ware fördernEr ermuntert dazu, die Verbraucher nicht nur mit dem Rotstift in derVorweihnachtszeit in die virtuellen und stationären Läden zu locken.Besser sei es mit gezielten, individuelleren Aktionen auch den Absatznicht-reduzierter Ware zu fördern. Cavadini: "Der Black Friday erhöhtdie Besucherfrequenz. Diesen Vorteil sollte der Handel in möglichsthohe Umsätze auch mit regulärer Ware ummünzen." Seiner Überzeugungnach brauche jedes Handelsunternehmen eine nachhaltige Strategie fürden Umgang mit dem närrischen Rabatttreiben im November.Über die BefragungIm Rahmen der im Oktober 2019 durchgeführten Online-Umfrage hatOliver Wyman Konsumenten in den USA, Canada, Australien, Neuseeland,UK, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, Deutschland, der Schweizund den Niederlanden zu ihren Einkaufsgewohnheiten zum Black Fridaybefragt.ÜBER OLIVER WYMANOliver Wyman ist eine international führende Strategieberatung mitweltweit über 5.000 Mitarbeitern in 60 Büros in 29 Ländern. Wirverbinden ausgeprägte Branchenexpertise mit hoher Methodenkompetenzbei Digitalisierung, Strategieentwicklung, Risikomanagement,Operations und Transformation. Wir schaffen einen Mehrwert für denKunden, der seine Investitionen um ein Vielfaches übertrifft. 