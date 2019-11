GBP/USD Technische Analyse: Leichte Gewinne um 1,2800 - Am ersten Handelstag der Woche kommt es zu einer positiven Kursentwicklung - Die politische Unsicherheit in Großbritannien begrenzt die Gewinne - Der GBP/USD ist in der ersten Hälfte des neuen Handelstages gestiegen, aber ein Ausbau der Gewinne über 1,2800 ist nach den schwachen britischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...