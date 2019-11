Der E-Scooter-Verleiher Voi hat im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde weitere 85 Millionen US-Dollar erhalten. Das Geld soll in die Entwicklung langlebigerer Elektro-Tretroller gesteckt werden. Risikokapitalgeber pumpen weiterhin Millionen in den umkämpften Markt für elektrische Leihroller. Einem Bericht von CNBC zufolge konnte der schwedische Anbieter Voi gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 85 Millionen Dollar abschließen. Es ist die zweite Finanzierungsrunde in diesem Jahr. Im März 2019 hatte Voi rund 30 Millionen Dollar von Investoren erhalten. Insgesamt steckten Investoren ...

