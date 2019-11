Bonn (ots) - Kurz nach ihrem 70. Geburtstag hat der französische Präsident Emanuel Macron die NATO für "hirntot" erklärt. Von allen Seiten gab es sofort Widerspruch: Das Bündnis sei nicht tot. Doch das Bild ist nun in der Welt. Was immer Macron durch seine Wortwahl bewirken wollte - die Diskussion über den Zustand der NATO hat eine neue Stufe erreicht. Der Westen und Europa stehen vor der schweren Aufgabe, einen "Hirntoten" wiederbeleben zu müssen oder die Sicherheitsarchitektur des Bündnisses völlig neu zu denken.Hat die NATO noch eine Zukunft? Was wird aus der transatlantischen Allianz? Braucht Europa eine eigene Verteidigungsunion?Moderatorin Michaela Kolster diskutiert mit ihren Gästen:- Norbert Röttgen, CDU, Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss- Agnieszka Brugger, Bündnis 90/Die Grünen, Stellv. VorsitzendeBundestagsfraktion http://ots.de/TWOckqPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4436460