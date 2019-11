München, Deutschland (ots) - ... der Kai Blasberg ist doch eigentlich ein ganz Lieber. Das kann man doch sehen. Er hat so ein großes Herz.Jetzt ist vielleicht der richtige Moment gekommen, um sich bei euch zu entschuldigen - für die Farce, die wir euch 5 Tage lang in 5 verschiedenen Städten geboten haben. In Berlin, in Hamburg, in Düsseldorf, in Frankfurt und in München.Ein Panoptikum obskurer Sonderlinge. Mit dabei Saralisa Volm, Friedrich Liechtenstein, Sandra von Ruffin, Liam Mockridge, Komi Togbonou und Cem Yazirlioglu.Ein Zerrbild deutscher TV-Interna. Ein Ritt durch die Unterwelt der Fernsehlandschaft. Dummstolz, geckenhaft, anmaßend, ruchlos, vermessen, ehrenräuberisch, umjohlt von unserem Abhub, umbelfert von einer Meute, prunkten wir noch mit nichts. Mit nichts als Geldgier, Blödelei, Lüge und Angst.Immer bereit, den besten Freund oder die beste Freundin für einen klitzekleinen Auftritt in einer Dauerwerbesendung zu verraten. Wir sind der Stoff, aus dem das Fernsehen ist und eingefasst von Werbung, ist unser kurzes Leben.Aber bedenkt, bevor ihr euch jetzt vor Lachen auf die Schenkel klopft: Es gibt Karma! Und nun die gute Nachricht: Es gibt auch Liebe, das FESTIVAL DER LIEBE! The Power of Love!Euer bezauberndes Ensemble von TELE 5.Pressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4436498