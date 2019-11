Mainz (ots) - Vielen deutschen Rentenempfängern geht es derzeit finanziell gut. Sie können sich ein sorgenfreies Leben leisten. Aber mehr als die Hälfte aller Rentnerinnen und Rentner in Deutschland erhielt 2018 Jahr weniger als 900 Euro im Monat - das sind mehr als 9,3 Millionen Menschen, antwortet die Bundesregierung auf Anfrage der Fraktion "Die Linke" im Bundestag. "Arm und abgehängt - wer schützt uns im Alter?" fragt daher der SWR Bürgertalk "mal ehrlich ..." am Mittwoch, 20. November, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen.Die offizielle Zahl der armen Rentner*innen in Deutschland wird in den nächsten Jahren deutlich ansteigen. In 20 Jahren, so eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, werden 20 Prozent aller Neurentner*innen von Armut betroffen sein. Vor diesem Hintergrund verwundert nicht, dass vor allem immer mehr Jüngere in unserer Gesellschaft mit großer Sorge in ihre persönliche Zukunft schauen, auch im Hinblick auf ihre finanzielle Situation im Rentenalter. Einsamkeit, Krankheit und Pflegebedürftigkeit gelten zusätzlich als Risikofaktoren. Die von der großen Koalition gerade vereinbarte Grundrente gilt als wichtiges sozialpolitisches Instrument gegen Altersarmut, sie muss aber noch zeigen, ob sie tatsächlich entscheidend wirkt.Diskussion mit Betroffenen, Expert*innen und Politiker*innen Was bedeutet Altersarmut für Betroffene im Alltag? Was können erfolgreiche Gegenstrategien im persönlichen und im politischen Bereich sein? Ist die Grundrente tatsächlich die Lösung? Wie lebt es sich unterhalb der Armutsgrenze? Diese und andere Fragen bespricht Moderator Florian Weber mit seinen Gästen: mit betroffenen Menschen, mit der rheinland-pfälzischen Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD), dem Vorsitzenden der Partei "Die Linke" Bernd Riexinger und mit dem Experten Professor Dr. Stefan Sell.Der SWR Bürgertalk am Mittwoch, 20. November 2019, ab 22 Uhr im SWR Fernsehen: "mal ehrlich ... arm und abgehängt - wer schützt uns im Alter?".Fotos auf ARD-Foto.deNach der Ausstrahlung ist die Ausgabe von "mal ehrlich ..." in www.ardmediathek.de/ard/ zu sehen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/mal-ehrlich-armBürger*innen, die Interesse haben, bei einer der nächsten Sendungen dabei zu sein, wenden sich bitte per Mail an mal-ehrlich@swr.de oder info@encanto.tv.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4436490