FRANKFURT (Dow Jones)--Wirecard und Here Mobility wollen im Rahmen einer Kooperation gemeinsam integrierte Zahlungs- und Mobilitätsdienste entwickeln. Die ersten Produkte sollen Anfang 2020 auf der CES in Las Vegas vorgestellt werden. "So können Konsumenten etwa Autofahrten über das System buchen und parallel einen Tisch im Restaurant in der Nähe bestellen", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Partner. Here Mobility ist der Mobilitätsgeschäftsbereich von Here Technologies, das Automobilunternehmen wie Audi, BMW und Daimler gehört. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

November 11, 2019 06:18 ET (11:18 GMT)

