FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte tendieren am Montagmittag leichter. Teilnehmer sprechen von einer Konsolidierung nach dem Plus in der Vorwoche. Gedrückt wird die Stimmung zudem von den schwachen Vorlagen aus China, besonders in Hongkong sind die Kurse mit den erneuten Auseinandersetzungen zwischen der Demokratie-Bewegung und der Regierung deutlich gefallen. Aber auch die Wahl in Spanien und die Abstufung des Ausblicks von Englands Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's führen erst einmal zu einer abwartenden Haltung der Anleger.

Hinzu kommt, dass US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China zuletzt wieder schärfere Töne angeschlagen hat. "Es ist und bleibt offen, ob es überhaupt zu einem Deal kommen wird", sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Wieder einmal haben die Anleger die Sektoren zu früh knallen lassen", so der Vermögensverwalter. Der DAX fällt um 0,5 Prozent auf 13.157 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.686 Punkte nach unten.

Wahlergebnis in Spanien belastet

In London fällt der FTSE-100 um 1,3 Prozent. Moody's kritisiert die Lähmung Großbritanniens durch den Brexit. So sei das Verhalten einst konservativer Institutionen dabei, seine Vorhersagbarkeit zu verlieren. Daher nehmen sie den Ausblick für das Land auf "negativ".

Spaniens Wahlausgang sorgt für Unruhe, weil die Bildung einer klaren Regierungsmehrheit nicht möglich erscheint. Die Lage sei gegenüber vor der Wahl noch vertrackter geworden, heißt es. Die Sozialisten bleiben nach der Parlamentswahl zwar die stärkste Kraft, die "Ultrarechte" gewinnt dagegen am stärksten hinzu und verdoppelt die Anzahl ihrer Sitze. "Die politische Unsicherheit ist nach wie vor die größte Gefahr für spanische Staatsanleihen", heißt es von der DZ Bank. Die Anleger werden etwas vorsichtiger, die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen legt um 2 Basispunkte auf nun 0,41 Prozent zu, der IBEX fällt um 0,6 Prozent.

Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass sich die Anleger defensiver positionieren. So halten sich der Gesundheitssektor sowie die Branchenindizes der Lebensmittelhersteller und Versorger ordentlich. Der Sektor der Rohstoffwerte stellt mit einem Abschlag von 2,4 Prozent dagegen den größten Verlierer, die Automobilwerte geben im Schnitt um 0,7 Prozent nach.

Der Kauf von Ungerer in den USA passt nach Einschätzung von Vontobel in die M&A-Strategie von Givaudan. Nach Einschätzung der Analysten dürfte Givaudan die Sektorkonsolidierung damit weiter vorantreiben. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt, die Analysten schätzen diesen aber auf 600 bis 800 Millionen Franken. Die Analysten bestätigen die Kaufempfehlung für das Papier. Givaudan notieren 0,2 Prozent im Minus.

Teamviewer auf Wachstumskurs

Eine Atempause beschert der Montag der Berichtssaison, die erst am Dienstag dann wieder richtig Fahrt aufnimmt. Lediglich einige kleinere Unternehmen haben Zahlen vorgelegt, so Börsenneuling Teamviewer. Die Commerzbank-Analysten verweisen darauf, dass sich das Wachstum zuletzt sogar noch beschleunigt habe. Die so genannten Billings sind im dritten Quartal 2019 um 63 Prozent gestiegen, das Konzernergebnis lag mit 14 Millionen Euro 40 Prozent über dem des gleichen Vorjahreszeitraums. Die Aktie gewinnt 4,3 Prozent.

Bei Talanx hat sich die Schaden-Kosten-Quote im dritten Quartal verbessert, den Ausblick hat das Versicherungsunternehmen allerdings nur bestätigt. Der Kurs notiert kaum verändert. Rheinmetall wurden von Berenberg auf "Halten" von "Kaufen" abgestuft, der Kurs gibt um 0,9 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.685,69 -0,38 -13,96 22,80 Stoxx-50 3.320,61 -0,50 -16,68 20,31 DAX 13.157,46 -0,54 -71,10 24,61 MDAX 26.931,44 -0,18 -48,86 24,75 TecDAX 2.924,21 0,09 2,77 19,35 SDAX 11.985,11 0,03 3,65 26,04 FTSE 7.263,36 -1,30 -96,02 9,38 CAC 5.877,50 -0,21 -12,20 24,24 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,26 0,00 -0,50 US-Zehnjahresrendite 1,94 0,00 -0,74 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1033 +0,11% 1,1028 1,1019 -3,8% EUR/JPY 120,20 -0,14% 120,18 120,23 -4,4% EUR/CHF 1,0976 -0,14% 1,0985 1,0984 -2,5% EUR/GBP 0,8600 -0,18% 0,8615 0,8618 -4,4% USD/JPY 108,95 -0,25% 108,98 109,12 -0,6% GBP/USD 1,2829 +0,30% 1,2800 1,2783 +0,5% USD/CNH (Offshore) 7,0103 +0,28% 7,0092 6,9965 +2,1% Bitcoin BTC/USD 8.668,51 -4,48% 8.791,76 8.780,26 +133,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,35 57,24 -1,6% -0,89 +16,5% Brent/ICE 61,69 62,51 -1,3% -0,82 +11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.465,11 1.458,70 +0,4% +6,41 +14,2% Silber (Spot) 16,90 16,79 +0,7% +0,11 +9,1% Platin (Spot) 886,34 891,34 -0,6% -5,00 +11,3% Kupfer-Future 2,66 2,68 -0,9% -0,02 +0,5% ===

November 11, 2019 06:30 ET (11:30 GMT)

