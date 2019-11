Takeaway und Prosus bewerben ihre Offerten für den Lieferdienst. Das Just-Eat-Management hält die Prosus-Offerte für zu niedrig.

Im Übernahmekampf um den britischen Lebensmittel-Lieferdienst Just Eat haben die beiden Bieter, Takeaway und Prosus, für ihre jeweilige Offerte geworben. Prosus reduzierte seine Annahmeschwelle auf 75 von 90 Prozent, hielt aber sonst an seinem Angebot von 710 Pence je Just-Eat-Aktie fest, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. "Wir glauben tatsächlich, dass die Finanzmärkte die Kosten für den Konzernumbau unterschätzen, den Just Eat benötigt, um seine Marktposition zu halten ...

