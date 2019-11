Pullach (ots) - Am 14. November 2019 ist Weltdiabetestag. Ein wichtiger Tag, denn allein in Deutschland leiden derzeit sechs Millionen Menschen an Diabetes Typ II. Wobei die Dunkelziffer hier sehr hoch ist: Schätzungen gehen davon aus, dass jeder fünfte Deutsche noch nichts von seiner Erkrankung weiß. Mittlerweile lässt sich der Blutzuckerspiegel bei Diabetikern gut einstellen, dennoch leiden Betroffene häufig unter Spätfolgen ihrer Krankheit. Dazu zählen Sehstörungen Beeinträchtigung der Nieren und ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse wie Herzinfarkte und Schlaganfälle. Eine kürzlich veröffentlichte Querschnittsstudie hat nun ergeben, dass eine ausreichende Magnesiumversorgung den Blutzuckerspiegel verbessern und somit das Risiko von diabetischen Folgeerkrankungen reduzieren kann. Zur Therapie eines Magnesiummangels gut geeignet ist Biolectra Magnesium 365 mg fortissimum, da es sich gut mit allen gängigen oralen Antidiabetika und Insulin kombinieren lässt.Mehr unter: https://www.biolectra-magnesium.de/Pressekontakt:Dr. Andreas ErberLeiter ÖffentlichkeitsarbeitHERMES ARZNEIMITTEL GMBHMarketing / Geschäftsbereich OTCGeorg-Kalb-Straße 5-882049 PullachT: +49 (0)89 79 102- 138F: +49 (0)89 79 102- 139E-Mail: erber@hermes-arzneimittel.comwww.hermes-arzneimittel.comOriginal-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58929/4436584