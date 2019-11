Eben ist Faschingsbeginn. Hoffentlich wird es eine etwas lustigere Zeit als zuletzt, denn die Stimmung in der Wirtschaft ist eher unter dem Hund als über dem Hund. Lt. IFO ist das Weltwirtschaftsklima im 4, Quartal von minus 10,1 auf minus 18,8 Punkte gefallen, der schlimmste Wert seit 10 Jahren. In den Schwellenländern kommt die Abwärtsbewegung im Wesentlichen aus Asien, in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften hauptsächlich aus den USA. Trump dämpfte zuletzt auch wieder Hoffnung auf Fortschritte im Handelskrieg mit China. China sei stärker an einem Abkommen interessiert als die USA. Trump betonte, das Abkommen solle in den USA unterzeichnet werden. Wenig Spass hatte am Wochenende die börsenotierte Borussia aus Dortmund am Platz. 0:4 gegen die ...

