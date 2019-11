BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom, Telefonica Deutschland und Vodafone wollen gemeinsam gegen Funklöcher vorgehen. Dazu wurde eine Absichtserklärung für den Ausbau der Mobilfunknetze unterzeichnet, wie die drei Telekommunikationsanbieter am Montag mitteilten. Ziel sei es, bis zu 6.000 neue Mobilfunkstandorte koordiniert aufzubauen und zu nutzen. Erreicht werden soll eine bestmögliche mobile Breitbandversorgung in ganz Deutschland, insbesondere auf dem Land und entlang der Verkehrswege auf Straßen, Schienen und Flüssen. Das Bundeskartellamt sei über die Kooperationspläne informiert.

In der diesjährigen Frequenz-Auktion hatte die Bundesnetzagentur den Betreibern entsprechende Versorgungsauflagen auferlegt. Erforderlich seien Investitionen in Milliardenhöhe, erklärten die Netzbetreiber. Die drei Unternehmen klagen weiterhin gegen die Auflagen, die sie für unverhältnismäßig und rechtswidrig halten. Zudem zeige die Realität, dass durch vermehrte Bürgerinitiativen und administrative Hürden der Ausbau der Netze, wo er teils am meisten benötigt werde, oft nur schleppend vorangehe.

Telekom-Deutschland-Chef Dirk Wössner nannte die Kooperation einen "Meilenstein für den Netzausbau in Deutschland". Die Mobilfunkanbieter verbinde das Ziel, "noch bestehende weiße Flecken im Mobilfunknetz schnellstmöglich zu schließen. Infrastruktur zu teilen ist für uns nicht neu, in diesem Umfang aber ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung." Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter betonte, die drei Anbieter würden sich im Rest des Landes "weiterhin im starken Infrastrukturwettbewerb gegenüberstehen". Die drei Anbieter luden 1&1 Drillisch ein, sich an dem kooperativen Netzausbau zu beteiligen. Voraussetzung sei die Bereitschaft, in gleichem Umfang am Ausbau mitzuwirken.

Spätestens im Frühjahr 2020 sollen die weiteren Details der Kooperation vertraglich festgelegt werden, hieß es von den Unternehmen. Die gemeinsame Netzausbau-Planung könne dann zeitnah starten.

November 11, 2019

