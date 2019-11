Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Veterans Day.

+++++ AKTIENMÄRKTE (13.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.078,60 -0,39% +22,46% Euro-Stoxx-50 3.690,71 -0,24% +22,97% Stoxx-50 3.325,70 -0,35% +20,49% DAX 13.169,84 -0,44% +24,73% FTSE 7.265,13 -1,28% +9,38% CAC 5.888,31 -0,02% +24,47% Nikkei-225 23.331,84 -0,26% +16,57% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,71% +13

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,52 57,24 -1,3% -0,72 +16,8% Brent/ICE 61,86 62,51 -1,0% -0,65 +11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.463,62 1.458,70 +0,3% +4,92 +14,1% Silber (Spot) 16,87 16,79 +0,5% +0,08 +8,9% Platin (Spot) 888,36 891,34 -0,3% -2,98 +11,5% Kupfer-Future 2,66 2,68 -0,9% -0,02 +0,5%

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die abermalige Eskalation der Unruhen in Hongkong lässt Anleger an der Wall Street am Montag vorsichtiger agieren. Händler sehen eine Situation in der chinesischen Sonderverwaltungszone, die außer Kontrolle geraten könnte. In Hongkong hat die Polizei auf Demonstranten mit scharfer Munition geschossen und mehrere Protestierer getroffen. Im Handel fürchtet man, dass die Eskalation den Sicherheitsorganen vom chinesischen Kernland einen Vorwand zum Eingreifen liefern könnte. Eine solche Situation könnte auch einen Schatten auf die Handelsverhandlungen zwischen China und den USA werfen. Dies gilt umso mehr, da sich US-Präsident Donald Trump zuletzt wieder etwas zurückhaltender zum Stand der Gespräche geäußert hatte. Er hatte klar gemacht, dass er derzeit einer Rücknahme der Zölle auf chinesische Importe nicht zustimme.

Tupperware Brands geben vorbörslich um 8,6 Prozent nach, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hat, die Quartalsdividende ausfallen zu lassen.

Für Nine Energy Service ging es am Freitag nachbörslich um 4,9 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen seinen Quartalsbericht vorgelegt hatte. Nine Energy wies einen Verlust von 20,6 Millionen Dollar aus bei einem Umsatz von 202 Millionen. Gewinnseitig schnitt der Ölfelddienstleister damit besser ab als Analysten erwartet hatten, umsatzseitig erneut schlechter. Vorbörslich ist dr itel noch inaktiv.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- 1&1 Drillisch AG, Ergebnis 9 Monate

- United Internet AG, Ergebnis 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Teilnehmer sprechen von einer Konsolidierung nach dem Plus in der Vorwoche. Gedrückt wird die Stimmung von den schwachen Vorlagen aus China, besonders in Hongkong sind die Kurse mit den erneuten Auseinandersetzungen zwischen der Demokratie-Bewegung und der Regierung deutlich gefallen. Aber auch die Wahl in Spanien und die Abstufung des Ausblicks von Großbritanniens Kreditwürdigkeit durch Moody's führen erst einmal zu einer abwartenden Haltung der Anleger. Hinzu kommt, dass US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China zuletzt wieder schärfere Töne angeschlagen hat. In London fällt der FTSE-100 um 1,3 Prozent. Moody's kritisiert die Lähmung Großbritanniens durch den Brexit. So sei das Verhalten einst konservativer Institutionen dabei, seine Vorhersagbarkeit zu verlieren. Daher nehmen sie den Ausblick für das Land auf "negativ". Spaniens Wahlausgang sorgt für Unruhe, weil die Bildung einer klaren Regierungsmehrheit nicht möglich erscheint. Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass sich die Anleger defensiver positionieren. So halten sich der Gesundheitssektor sowie die Branchenindizes der Lebensmittelhersteller und Versorger ordentlich. Der Sektor der Rohstoffwerte stellt mit einem Abschlag von 2,4 Prozent dagegen den größten Verlierer, die Automobilwerte geben im Schnitt um 0,7 Prozent nach. Der Kauf von Ungerer in den USA passt nach Einschätzung von Vontobel in die M&A-Strategie von Givaudan. Givaudan notieren 0,2 Prozent im Minus. Bei Talanx hat sich die Schaden-Kosten-Quote im dritten Quartal verbessert, den Ausblick hat das Versicherungsunternehmen allerdings nur bestätigt. Der Kurs notiert kaum verändert. Rheinmetall wurden von Berenberg abgestuft, der Kurs gibt um 0,9 Prozent nach.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:13 Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1035 +0,13% 1,1028 1,1019 -3,7% EUR/JPY 120,21 -0,13% 120,18 120,23 -4,4% EUR/CHF 1,0969 -0,21% 1,0985 1,0984 -2,6% EUR/GBP 0,8568 -0,55% 0,8615 0,8618 -4,8% USD/JPY 108,93 -0,27% 108,98 109,12 -0,7% GBP/USD 1,2878 +0,68% 1,2800 1,2783 +0,9% USD/CNH (Offshore) 7,0100 +0,27% 7,0092 6,9965 +2,1% Bitcoin BTC/USD 8.678,76 -4,37% 8.791,76 8.780,26 +133,3%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Neuerliche gewaltsame Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei in Hongkong haben am Montag an den Börsen der Region die Stimmung belastet, insbesondere in Hongkong und Schanghai. Hinzu kam als Belastungsfaktor, dass es im US-chinesischen Handelsstreit nicht vorangeht und US-Präsident Donald Trump für einen Dämpfer sorgte mit der Aussage, für den Fall eines ersten Abkommens zwischen beiden Seiten über eine Senkung der Strafzölle noch nicht entschieden zu haben. Daneben verunsicherten neue Preisdaten aus China. Hinzu kamen außerdem noch ungünstige Konjunkturdaten aus Japan. Dort sind die Maschinenbauaufträge im September wider Erwarten gesunken. Allerdings gelten die Daten als notorisch volatil und weichen oft von den Prognosen ab. In Hongkong lag der HSI im Späthandel deutlich zurück, in Schanghai lautete die Tagesbilanz auf ein Minus von 1,8 Prozent. Bei den anhaltenden Protesten in Hongkong war zu sehen gewesen, wie ein Polizist einem Vermummten in die Brust schießt. Als einen weiteren Grund für den schwachen Markt in Hongkong führten einige Marktteilnehmer das im laufenden Monat möglicherweise noch kommende Zweitlisting von Alibaba an. Dies dürfte viel Liquidität absorbieren, weshalb einige Akteure möglicherweise dafür schon Platz in ihren Portfolios machten. In Australien stiegen die Kurse entgegen der regionalen Tagestendenz. Händler verwiesen hier auf die neuen Rekordstände an der Wall Street als Kurstreiber. Allerdings blieben Rohstoffaktien dabei außen vor. Sie fielen teils sogar deutlich zurück wegen sinkender Preise für Eisenerz. Unter den Einzelwerten in Tokio fielen Bridgestone um 0,8 Prozent, nachdem der Reifenhersteller im dritten Quartal zwar mehr verdient hatte, sich für das laufende Jahr jedoch pessimistischer äußerte und den Ausblick senkte. Für Honda Motor ging es dagegen um 4,2 Prozent kräftiger nach oben. Der Nettogewinn war zwar zurückgegangen, aber längst nicht so stark wie Analysten befürchtet hatten.

+++++ CREDIT +++++

Die Spreads an den europäischen Kreditmärkten weiten sich am Montag im frühen Handel etwas aus. Über das Wochenende sind neue Unsicherheiten aufgetaucht, so der Wahlausgang in Spanien oder der negative Ausblick von Moody's auf die Kreditwürdigkeit Großbritanniens. Auch im Handelsstreit mit China hat US-Präsident Donald Trump wieder schärfere Töne angeschlagen. Der Primärmarkt läuft weiter auf Hochtouren: Seit Jahresbeginn liegt das Volumen der Unternehmensanleihen mit 393 Milliarden Euro deutlich über den 290 Milliarden Euro aus dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die DZ Bank verweist allerdings auf eine Spreizung des Markts: in Assetklassen, die von der EZB gekauft werden dürfen, und solche, bei denen dies nicht der Fall ist. So musste die dänische Nykredit vergangene Woche ihre zehnjährige SNP-Emission mangels ausreichender Nachfrage verschieben.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Adidas verlagert Speedfactory-Technologie ab Ende 2019 nach Asien

Adidas will seine Speedfactory-Technologien zur Produktion von Sportschuhen ab Ende 2019 in zwei Zulieferbetriebe in Asien verlagern. Im Gegenzug soll bis spätestens April 2020 die Produktion in den beiden Speedfactories Ansbach und Atlanta eingestellt werden, teilte der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach mit. Adidas werde laut Mitteilung Mittel und Kapazitäten in Zukunft noch stärker auf die Modernisierung der übrigen Zulieferbetriebe und den Einsatz von 4D-Technologie bei der Schuhproduktion konzentrieren.

Allianz Global Investors bekommt neue Spitze

Der Allianz-Vermögensverwalter Allianz Global Investors bekommt eine neue Führung. Wie das Unternehmen mitteilte, werden Tobias C. Pross und Deborah Zurkow zum 1. Januar 2020 die Leitung von CEO Andreas Utermann übernehmen, der sich von seinem Posten zurückzieht.

Wirecard kooperiert mit Here Mobility

Wirecard und Here Mobility wollen im Rahmen einer Kooperation gemeinsam integrierte Zahlungs- und Mobilitätsdienste entwickeln. Die ersten Produkte sollen Anfang 2020 auf der CES in Las Vegas vorgestellt werden. "So können Konsumenten etwa Autofahrten über das System buchen und parallel einen Tisch im Restaurant in der Nähe bestellen", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Partner.

Talanx will Gewinn 2020 weiter steigern

