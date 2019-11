Nicht alle Geldhäuser würden den Wandel in den kommenden Jahren überleben, warnt Bankenaufseher Raimund Röseler auf einer Handelsblatt-Konferenz.

Zusammenschlüsse von Banken sind nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin keine Antwort auf die Dauertiefzinsen und die neue Konkurrenz durch Technologieriesen wie Apple, Google & Co. "Glaubt wirklich jemand ernsthaft, dass der deutsche Bankenmarkt profitabel würde, wenn wir statt aktuell 1400 Banken nur noch fünf- oder sechshundert hätten?", so der oberste Bankenaufseher der Bafin, Raimund Röseler, am Montag auf der Handelsblatt-Regulierungskonferenz "European Banking Regulation" in Frankfurt.

"Der Bankenmarkt wird sich in den kommenden Jahren drastisch wandeln." Nicht alle Geldhäuser würden dies überleben, sagte er voraus. Röseler forderte die Banken auf, ihre Geschäftsmodelle zu durchleuchten. ...

