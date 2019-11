Mainz (ots) -Sonntag, 17. November 2019, 13.50 UhrErstausstrahlung Im Jahr 1900 sind die Augen der ganzen Welt auf Paris gerichtet. Die Weltausstellung begrüßt 50 Millionen staunende Besucherinnen und Besucher. Die Stadt feiert sich in einer glanzvollen Ära, die als "Belle Époque" in die Geschichte einging. 3sat zeigt die Dokumentation "La Belle Époque" von Hugues Nancy am Sonntag, 17. November 2019, 13.50 Uhr, in Erstausstrahlung: Anhand aufwendig restaurierter und kolorierter historischer Aufnahmen erweckt sie das aufregende Leben in Paris zwischen Ende des 19. Jahrhunderts und dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 zum Leben.Fahrräder, Autos, Flugzeuge, bewegte Bilder, neu gegründete Filmstudios, revolutionäre Komponisten und Maler, avantgardistische Ballettaufführungen, Modehäuser, die Sommerfrische an der Atlantikküste - es war ein Leben im Rausch. In den Varietés, Cabarets und Revuetheatern von Paris wie dem Moulin Rouge, Folies Bergéres und dem Bal Tabarin wurde wild gefeiert. In Paris waren die Nächte lang und das Leben zu kurz, um es zu verschlafen. Es war ein Tanz auf dem Vulkan, angesichts der politischen Entwicklungen in der Welt.Kameramänner hielten diese Momente der Leichtigkeit und Euphorie fest. Sie zeigten die erste globalisierte Gesellschaft, die durch Schiene, Transatlantikverkehr und Telefon verbunden ist, und das exzentrische Leben in der französischen Hauptstadt. Seltener war in dieser Zeit der Blick hinter die Kulissen der Epoche. Aber wenn es ihn gab, sind die Bilder packend: Sie zeigen das Armenviertel, den riesigen Slum an der Peripherie von Paris sowie Märsche und Proteste, die von den ersten Gewerkschaften organisiert wurden. Zu Beginn des Jahrhunderts wurde ein Gesetz erlassen, das den Arbeitern einen bezahlten freien Tag pro Woche gewährt. Doch Frauen verdienten nur halb so viel wie Männer, und bis 1907 wurde das Gehalt nicht an sie, sondern den Ehemann ausgezahlt. Frauen besaßen weder das Recht auf ein eigenes Bankkonto noch das Wahlrecht.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/labelleepoqueDie Dokumentation "La Belle Époque" im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/msfU/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4436756