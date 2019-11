Wikimedia Commons verfügt über Millionen von frei lizenzierten Fotos, die jedem zur Verfügung stehen. Jetzt gibt es ein neues Tool, das die Suche nach bestimmten Bildern erleichtert. Wikimedia Commons sollte den meisten ein Begriff sein. Wie der Name erkennen lässt, ist die internationale Datenbank eng mit der Wikipedia verknüpft, sodass Dateien in der Online-Enzyklopädie direkt aus Commons eingebunden werden können. Das betrifft hauptsächlich Bilder, aber auch Videos und Audiodateien sind in der Sammlung enthalten. Damit die Bildersuche in Wikimedia Commons ...

Den vollständigen Artikel lesen ...