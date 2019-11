Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, hat den im Kontext der Grundrenten-Einigung getroffenen Beschluss des Koalitionsausschusses zur Beitragssenkung der Arbeitslosenversicherung kritisiert und Mindereinnahmen in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. "Wir haben gerade am vergangenen Freitag den Haushalt für 2020 abgeschlossen. Jetzt muss das Paket offenbar zwei Tage später aufgeschnürt werden, das hätte ich mir anders gewünscht", sagte Scheele der Rheinischen Post.

Er wisse im Moment noch nicht, ob der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung bereits ab kommendem Jahr um 0,1 Prozentpunkte gesenkt wird. "Wenn es so käme, hätten wir, anders als in unserem bisher beschlossenen Haushalt, nach jetzigem Stand nächstes Jahr Mindereinnahmen von 1,2 Milliarden Euro und würden mit einem Defizit abschließen", sagte Scheele. "Das könnten wir aber mit Mitteln aus unserer Rücklage kompensieren."

