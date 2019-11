Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es läuft weiter rund an den Aktienmärkten. Der DAX ist zwar heute mit einem Minus in den Tag gestartet, hat aber die vergangenen fünf Wochen jeweils mit Gewinnen abgeschlossen. Kristian Volaric von der Flatex Bank über die weiteren Aussichten. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth auf die Entwicklung des Schweizer Leitindex und die wichtigsten Termine in dieser Woche. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten