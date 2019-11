Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das SPD-Präsidium hat laut Parteichefin Malu Dreyer die Vereinbarung unterstützt, die die Koalitionsspitzen zur Grundrente erzielt haben. "Auch unser Präsidium hat sich heute einmütig hinter den Kompromiss gestellt zum Thema Grundrente", sagte die kommissarische SPD-Vorsitzende bei einer Pressekonferenz in Berlin. Es handele sich um einen "sozialpolitischen Meilenstein", hob sie hervor. "Das ist eine große Reform, die wir gestern miteinander beschlossen haben, und wir sind sehr froh als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, dass wir damit einen neuen Standard in Deutschland setzen konnten als große Koalition."

Dreyer erwartete eine positive Auswirkung auf die anstehende Bewertung der Halbzeitbilanz der großen Koalition. Die SPD-Chefin betonte, "dass natürlich die vorgelegte Bilanz richtig gut abgerundet worden ist jetzt mit der Grundrente". Es sei klar gewesen, dass dies für die SPD ein wichtiges Thema sei. Über drei Legislaturperioden hätten sich verschiedene Minister mit diesem Thema befasst, weil es sich um eine "Gerechtigkeitslücke" gehandelt habe. "Natürlich wird das von unseren Mitgliedern auch gesehen und auch anerkannt", zeigte sich Dreyer überzeugt.

Es sei "kein Zufall", dass das Präsidium die Vereinbarung "sehr einmütig" beurteilt habe. Es gebe "wenige Einzelmeinungen innerhalb der SPD", die sich kritisch mit dem Kompromiss auseinandergesetzt hätten, aber in den Beratungen in Berlin habe es eine "sehr große Übereinstimmung" gegeben, bekräftigte Dreyer auf eine Frage bei einer Pressekonferenz. "Die Einkommensprüfung ist als guter Kompromiss auch von den meisten so empfunden worden."

Im erweiterten Präsidium sei zudem auch über die Bestandsaufnahme der großen Koalition diskutiert worden. Hierzu seien aber keine Beschlüsse gefasst worden. Das Präsidium werde Ende November gemeinsam mit der neuen Parteiführung eine Beschlussvorlage für den Parteitag Anfang Dezember vorlegen, bekräftigte die Parteichefin. Wie diese aussehen werde, und ob darin auch über den Koalitionsvertrag hinausgehende Projekte benannt werden sollten, sei offen. "Wir diskutieren das noch", sagte Dreyer.

