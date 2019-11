Havanna (ots/PRNewswire) - Die Vitola Romeo y Julieta Maravillas 8 wurde von Habanos, S.A. anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes 2020 ausgewählt- Pacific Cigar Co. und Infifon HK Ltd., die beiden exklusiven Vertriebshändler von Habanos, S.A., stellen die neue Vitola am 13. und 14. November in Hongkong vorHabanos, S.A. stellt über seine exklusiven Vertriebshändler für Asien, Pacific Cigar Co. und Infifon HK Ltd., anlässlich des nächsten chinesischen Neujahrsfestes seine neue Spezialproduktion vor: Romeo y Julieta Maravillas 8 (55 Ringmaß, 155 mm Länge). Die Vitola wurde exklusiv ausgewählt, um dieses Ereignis mit einer limitierten Ausgabe zu feiern.Hier finden Sie die Mulitimedia-Nachricht: https://www.multivu.com/players/uk/8646851-habanos-romeo-y-julieta-maravillas-8/.Die Vitola wird in einer einzigartigen, speziell für diese Gelegenheit entworfenen Schachtel ausgeliefert, auf der eine Ratte eingraviert ist, das Tierkreiszeichen des kommenden neuen chinesischen Jahres. Dabei handelt es sich um eine 8 Einheiten umfassende Schachtel mit Habanos, die "Totalmente a Mano con Tripa Larga" (komplett von Hand mit einem langen Füller) hergestellt wurden. Die sorgfältig ausgewählten Einwickelpapiere, Füller und Umblätter stammen aus der Gegend von Vuelta Abajo in der Region Pinar del Río, die als das beste Tabakanbaugebiet der Welt gilt. Romeo y Julieta Maravillas 8 mit seiner "vitola de galera" - Fabrikname - "Maravillas No. 3" wurde 2012 in einer limitierten Ausgabe unter der Marke Montecristo verwendet und wurde in den internationalen Märkten sehr positiv aufgenommen.Die Präsentation wird im Rahmen von zwei Veranstaltungen am 13. und 14. November im The Kerry Hotel in Hong Kong stattfinden. An beiden Tagen werden die 120 teilnehmenden Gäste nicht nur diese klassische mittelstarke Habano mit einer ausgewogenen und aromatischen Mischung aus erster Hand probieren, sondern auch die exklusive Aussicht auf den Hafen der Stadt genießen können. In diesem Hotel fand letztes Jahr mit der Präsentation der Bolivar Soberano bereits eine Habanos-Vorstellung statt.China ist für Habanos, S.A. ein Wachstumsmarkt. 2019 stieg China zum zweitwichtigsten Markt für das Unternehmen nach Spanien auf. Das Land kann sich rühmen, über 5 Cohiba Atmosphere-Lounges und 5 La Casa del Habano-Geschäfte zu verfügen (einschließlich chinesischem Festland, Honkong und Macao).Die Marke Romeo y Julieta wurde 1875 erschaffen und wurde nach der gleichnamigen Tragödie des englischen Schriftstellers William Shakespeare benannt. Winston Churchill war ein begeisterter Raucher der Marke und sein Name wurde seit seinem Besuch in Havanna im Jahr 1946 in einigen Marken verwendet. Die bekannteste Vitola wurde nach ihm benannt: Romeo y Julieta Churchills.Pacific Cigar Company Limited (PCC) und Infifon HK Ltd. sind die exklusiven Vertriebshändler in Asien für Habanos, S.A. Die beiden Unternehmen betreiben zusammen mehr als 50 Einzelhandelsgeschäfte in Asien-Pazifik und China, mit 32 Läden in der Region, 2 Läden in China, 2 Läden in Kanada und weiteren 21 Läden, die von Partnern in Asien betrieben werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1025918/Romeo_y_Julieta_Maravillas_8.jpgPressekontakt:Burson Cohn & Wolfe:press.habanos@yr.comCarla Lladó, Tel: +34-669-54-69-09Leyre Merino, Tel: +34-93-201-10-28Original-Content von: HABANOS SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119626/4436924