Mainz (ots) -Volle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGeld verdienen im Internet - Welche Regeln gelten im Netz?Kampf gegen Einsamkeit im Alter - Leben im MehrgenerationendorfRaser und Temposünder im Visier - Unterwegs mit der Bochumer PolizeiGäste im Studio:Howard Carpendale, SängerHazel Nguyen, InfluencerinDienstag, 12. November 2019, 12.25 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteHessen hilft Waldeigentümern - Das neue WaldsterbenExpedition Hohe Börde - Drei Generationen unter einem DachJaquelines Kultkneipe - Fränkin übernimmt Erbe in BerlinDienstag, 12. November 2019, 17.10 UhrModeration: Lissy IshagSchnäppchenjagd beim Staatsanwalt - Behördenfahrzeuge unterm HammerDienstag, 12. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbLachende Stars - Was Promis zum Kichern bringtMit Matthias Koeberlin am Rhein - Gespräch über Arbeit und Freizeit