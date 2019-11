FRANKFURT (Dow Jones)--Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Verhandlungen mit der Lufthansa-Geschäftsführung über einen Tarifvertrag für die rund 3.500 saisonalen Flugbegleiter aufgenommen. Dem seien mehrwöchige Sondierungsgespräche vorausgegangen, teilte Verdi mit. Die nach dem Tarifvertrag Saisonalitätsmodelle Kabine (SMK) beschäftigten Mitarbeiter sind den Angaben zufolge ausschließlich an den Flughäfen Frankfurt und München stationiert.

"Gerade diese Personengruppe leidet besonders unter den derzeitigen Tarifstrukturen", teilte die Gewerkschaft mit. Nach Verdi-Einschätzung schiebe das Unternehmen derzeit Teile des unternehmerischen Risikos auf diese Teilzeitkräfte ab. So seien in der Vergangenheit Tarifstrukturen geschaffen worden, in denen nach SMK beschäftigte Crewmitglieder wesentlich weniger Geld verdienten als der Rest der Belegschaft.

"Lufthansa muss noch in diesem Winter Abhilfe abschaffen, um allen Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern die Möglichkeit zu geben, sichere, planbare und existenzsichernde Lebens- und Arbeitsbedingungen zu bekommen", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Mira Neumaier laut der Mitteilung.

November 11, 2019

