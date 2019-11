Hannover (www.aktiencheck.de) - In einer Hinsicht ist am Kapitalmarkt 2019 auf jeden Fall ein Rekordjahr: Nie zuvor gab es mehr Gewinnwarnungen der börsennotierten Unternehmen, so die Analysten der Nord LB. Ein Beispiel habe die Börsenzeitung Ende Oktober kommentiert: "Mit dem größten Tagesverlust seit 1991 haben Anleger die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737) abgestraft, nachdem das Unternehmen die Gewinnprognosen für dieses und nächstes Jahr kassiert hat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...