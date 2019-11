Benefits lohnen sich nicht nur finanziell. Sie können die Zufriedenheit mit dem Job steigern - aber auch völlig überflüssig sein. Experten meinen: Wählerisch sein ist Trumpf.

Geld ist für immer mehr Beschäftigte längst nicht mehr alles. In einer Umfrage des Personaldienstleisters Robert Half nannte nicht mal jeder vierte der 1000 befragten Fachkräfte das Gehalt als Topfaktor für Zufriedenheit im Job (23 Prozent). Sinnvolle Aufgaben (17 Prozent), Work-Life-Balance (13 Prozent) oder Wertschätzung (10 Prozent) landeten weit vorn. Das erklärt auch die zunehmende Beliebtheit von Benefits. Sie erlauben es, eine Brücke zu schlagen von der rein monetären Entlohnung hin zu individuellen Angeboten, mit denen der Arbeitgeber auf diese Bedürfnisse der Beschäftigten eingehen kann.

Zusatzleistungen sind natürlich ein alter Schuh, siehe die betriebliche Altersversorgung. Mittlerweile geht es aber nicht mehr nur um die Aufstockung staatlicher Leistungen oder darum, das Büro angenehmer zu gestalten, wie es die New Economy mit Kickertischen und Gratisessen versucht hat. Nicht mehr das Private soll am Arbeitsplatz Einzug halten. Vielmehr geht es heute darum, dass die Arbeit möglichst wenig die wertvolle Freizeit einschränkt. Zugleich sinke in der zunehmend flexiblen Arbeitswelt mit Projektteams und Homeoffice häufig die emotionale Bindung an die Firma, gibt Benefits-Experte Jens Lemke zu bedenken. "Anders als bei der Entlohnung in Geld bieten die Sachzuwendungen dem Arbeitgeber die Möglichkeit eine emotionale Botschaft der Fürsorge und Wertschätzung zu transportieren", meint der geschäftsführende Gesellschafter der Commodis GmbH, eines Dienstleister für die digitalisierte Verwaltung von Arbeitgeberleistungen. Das sei wie zu Weihnachten: "Das richtige Geschenk lässt die Kinderaugen leuchten. Der Geldumschlag des Onkels dagegen löst nur ein pflichtbewusstes Danke aus."

Die beliebtesten Benefits

Dazu passt das Ergebnis eine Untersuchung der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu und des Personaldienstleisters Kienbaum. In einer Umfrage unter 11.000 Arbeitnehmern waren es 2018 gerade nicht die geldwerten Vorteile, die als persönliche Favoriten benannt wurden. "Für 75,3 Prozent der Befragten waren flexible Arbeitszeiten das attraktivste Angebot des Arbeitgebers", berichtet Senior Consultant Matthias Kopiske, der den Benefits Survey bei Kienbaum betreut hat. Weit vorn landeten auch Homeoffice, betriebliche Altersvorsorge, Diensthandy ...

