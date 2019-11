Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat Spuren von Uran in einem iranischen Gebäude gefunden, das nicht entsprechend deklariert wurde. Das geht aus dem jüngsten Iran-Bericht der Behörde hervor, der der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag. "Es ist essenziell, dass der Iran seine Zusammenarbeit mit der Behörde fortsetzt, um dieses Thema so schnell wie möglich zu klären", hieß es dazu von der IAEA.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu hatte die Atomenergiebehörde vergangenes Jahr auf ein Lagerhaus im iranischen Turkusabad aufmerksam gemacht und zuletzt behauptet, die IAEA habe dort tatsächlich Spuren von "menschengemachtem Uran" entdeckt. Eine offizielle Bestätigung der Behörde gab es dazu bisher nicht. Wo die im neuesten Iran-Bericht erwähnten Uran-Partikel gefunden wurden, teilte die IAEA nicht mit.

Israel wertete die Funde in dem Lagerhaus als Zeichen dafür, dass der Iran weiterhin großen Aufwand bei der Urananreicherung betreibt und das Wiener Atomabkommen auf Grundlage unvollständiger Angaben ausgehandelt wurde. "Das ist alles Teil eines Atomwaffenprogramms", hieß es dazu aus israelischen Sicherheitskreisen./nif/DP/jsl

AXC0247 2019-11-11/17:16