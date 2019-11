13.200 Punkte - hier scheint im Deutschen Aktienindex auf dem Weg nach oben erst einmal der Deckel drauf. An dieser Hürde messen die Bullen und Bären nun ihre Kräfte. Der Rutsch um die Mittagszeit in die Region um 13.140 Zähler wurde am Nachmittag gleich wieder zurückgekauft - das war eine Niederlage für die Bären. Nunbleibtabzuwarten, ob die Bullen ihre Stärke nutzen und den Markt über 13.200 Punkten in den Handelsschluss bringen können. Diesdürfte dann auch darüber entscheiden, wohin die Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...