Der S&P500 ist bisher an der Marke von 3.100 Punkten gescheitert. Der Index ging am Freitag bei 3.093 Punkten aus dem Handel, ein Aufschlag von 0,26%. Vorbörslich notiert der US-Index aber wieder tiefer im Bereich von 3.080 Punkten. Der Widerstand bei 3.100 Punkten dürfte nicht so einfach geknackt werden. Zunächst dürfte ein Rücklauf anstehen. Der Fear & Greed-Index zeigt mit derzeit 91 Punkten auch einen deutlich überkauften Markt an. Und die nach unten offenen Gaps bei 2.948 und 3.047 Punkten ...

