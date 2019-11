Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Lenzing in Reaktion auf die gemeldeten Drittquartalszahlen von 92 auf 87 Euro gesenkt. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten Lenzing-Aktien am Montag im Späthandel mit einem Minus von 1,96 Prozent bei 92,40 Euro.

Die Zahlen sind den Experten zufolge weitgehend im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. Ihre Empfehlung "hold" für die Titel des Faserherstellers haben die Deutsche-Bank-Analysten bestätigt.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) mik/rai

AFA0073 2019-11-11/17:40

ISIN: AT0000644505