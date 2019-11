Arcoma AB: Jesper Söderqvist lämnar sin VD-post andra kvartalet 2020 och tar plats i Arcomas styrelse

11 november 2019

PRESSRELEASE

Jesper Söderqvist lämnar sin VD-post andra kvartalet 2020 och tar plats i Arcomas styrelse

Jesper Söderqvist har meddelat styrelsen att han kommer lämna sin VD-post under andra kvartalet 2020. Samtidigt har valberedningen idag också meddelat att den avser nominera Jesper Söderqvist till Arcomas styrelse vid Årsmötet 2020.

Jesper Söderqvist har enligt sitt anställningsavtal sex månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta i sin nuvarande roll tillsvidare, han lämnar VD-posten i Arcoma under andra kvartalet 2020. Styrelsen kommer nu att påbörja rekrytering av en efterträdare.

"Jesper har hjälpt oss att förstärka Arcoma ytterligare. Han har byggt vidare på vår grund för fortsatt positiv utveckling. Tillsammans med vårt Management Team har han arbetat intensivt och framgångsrikt med fokusering på starka strategiska samarbeten och ett tydligt fokus på operativa förbättringar. Detta har lett till att Arcoma idag står väl rustat för en fortsatt positiv försäljnings- och resultatutveckling" säger Lars Kvarnhem, styrelsens ordförande.

"Det har varit en stor glädje för mig att tillsammans med mina fantastiska medarbetare på Arcoma få vara med om denna utveckling" säger Jesper Söderqvist. "Jag väljer nu att lämna Växjö och Arcoma till förmån för Stockholm där jag bor. Fram tills dess att jag lämnar min VD-post kommer jag ha fortsatt fullt fokus på att utveckla Arcoma, stärka våra strategiska partnerskap ytterligare och underlätta för min efterträdare. Jag ser fram emot att få fortsätta att följa bolagets utveckling som styrelsemedlem och aktieägare i Arcoma", avslutar Jesper Söderqvist.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arcomas Styrelseordförande, Lars Kvarnhem, Telefon: +46 70 512 00 21, E-mail: lars.kvarnhem@priego.se



Om Arcoma

Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North.

Certified Adviser är Erik Penser Bank)

För mer information om bolaget besök www.arcoma.se



Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl. 18:00

Attachment