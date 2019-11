Der EUR/USD erholte sich zum Auftakt in die neue Handelswoche leicht - Die nächste Unterstützungl liegt bei 1,1028 Dollar. - Der Feiertag in den USA und Kanada lässt die Volatilität auf ein Minimum schmelzen - EUR/USD Tageschart Der Euro befindet sich noch immer in einem etablierten Abwärtstrend unter seinen wichtigsten Glättungslinien. Letzte ...

