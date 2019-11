In der Unionsfraktion gibt es weiterhin Unmut über den Koalitionskompromiss zur Grundrente - aber offenbar weniger, als von Unterstützern der Einigung befürchtet. Beim Treffen des mehr als 60 Mitglieder starken Fraktionsvorstands zur Vorbereitung der regulären Fraktionssitzung am Dienstag habe es nur vereinzelt Kritik gegeben, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Teilnehmerkreisen.

Eine formelle Abstimmung über die umstrittenen Rentenpläne soll es demnach in der Fraktion nicht geben. Dies sei allerdings auch im Frühstadium nach Kompromissen des Koalitionsausschusses nicht üblich.

Die einzige wirklich kritische Wortmeldung sei im Fraktionsvorstand von der jungen Abgeordneten Jana Schimke aus Brandenburg gekommen, hieß es weiter. Sie habe ähnlich wie der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Carsten Linnemann, beklagt, dass mit dem Kompromiss ein grundlegender Wechsel im Sozialversicherungssystem einher gehen werde.

Linnemann blieb der Sitzung fern. Einer der Hauptkritiker, der Chef des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stetten, habe lediglich eine Nachfrage zum Umfang des Geltungsbereichs der geplanten Regelungen gehabt.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) warb demnach darum, die Einigung der Koalitionsspitzen vom Sonntag offensiv als Erfolg zu vertreten. Man habe sich mit dem Kompromiss weit von den ursprünglich viel umfangreicheren Forderungen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) entfernt. Nun solle man nicht den gleichen Fehler wie die SPD machen, eigene Erfolge klein zu reden./bk/DP/zb

