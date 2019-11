Der USD/JPY startet mit Kursverlusten in die neue Handelswoche - Der Markt nimmt während der US-Sitzung die psychologisch wichtige Marke von 109,00 ins Visier - USD/JPY Tageschart Der USD/JPY handelt in der Nähe seiner 200-Tage-Linie bei 109,00. In den letzten zwei Monaten ist das Devisenpaar spürbar gestiegen. USD/JPY 4-Stundenchart Der USD/JPY ...

