Alibaba - der Pullback zum Singles-Day liefert uns die nächste Einstiegschance!

Breakout-Pullback Tradingstrategie

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Der chinesische Online-Riese hat heute am Singles-Day bis 16:00 Uhr, bereits den Vorjahrsumsatz von 30 Milliarden USD geknackt. Pro Sekunde gingen bis zu 544.000 Bestellungen ein. Hunderte Millionen Menschen befinden sich angesichts der Sonderrabatte im Kaufrausch. Die Erste Mrd. USD Umsatz war bereits nach 68 Sekunden erreicht. 12 Mrd. USD standen nach einer Stunde auf der Uhr! Nach dem Fehlausbruch im September ist die Alibaba-Aktie wieder unter die gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 gefallen. Danach erfolgte erneuet der Ausbruch aus dem Widerstandsbereich bei 180 USD.Die Aktie notiert wieder über dem EMA 50 und dem EMA 20. Der Breakout aus dem Widerstandsbereich bei 180 USD lieferte erneut ein Kaufsignal. Danach erfolgte der Pullback zurück in den Bereich der Widerstandslinie, die nun als Unterstützung fungiert. Eventuell bekommen wir nochmals einen kleinen Rücksetzer, und somit ein sehr attraktives Setup. Da die Aktie aber auch sofort weiter nach oben laufen könnte, sollte man auf beide Szenarien vorbereitet sein.Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn Alibaba weiter nach oben will. Dazu ist Intraday auf seitliche Konsolidierungen zu achten. Der Stopp könnte bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze gehen, defensivere Trader geben der Aktie mehr Luft, und legen den Stopp unter die ehemalige Widerstandslinie im Bereich des EMA 20.Meine Meinung zu Alibaba ist bullisch