Nach der Rekordrally der vergangenen Wochen haben es die Anleger an den US-Börsen am Montag langsam angehen lassen. Fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und die Unsicherheit wegen einer erneuten Gewaltwelle bei den Protesten in Hongkong galten unter Börsianern als ausreichende Argumente, um vorsichtig in die neue Woche zu gehen.

Gestützt auf klare Kursgewinne bei den schwergewichtigen Boeing-Aktien schaffte es der Leitindex Dow Jones Industrial am Ende

immerhin knapp ins Plus. Zur Schlussglocke stand er 0,04 Prozent höher bei 27 691,49 Punkten. Für eine neue Bestmarke, die er am Donnerstag bei 27 774 Zählern markiert hatte, reichte dies freilich nicht.

Andere Indizes, die zuletzt ebenfalls neue Rekorde geschrieben hatten, verblieben am Montag aber moderat in der Verlustzone: Der marktbreite S&P 500 gab zuletzt um 0,20 Prozent auf 3087,01 Punkte nach, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,17 Prozent auf 8241,91 Zähler fiel./tih/zb

AXC0295 2019-11-11/22:13