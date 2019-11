Deutschland, Frankreich und Großbritannien zeigen sich in einer gemeinsamen Erklärung besorgt über die Wiederaufnahme von Urananreicherung in der iranischen Anlage Fordo.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Iran aufgefordert, sich wieder an die Auflagen des Atomabkommens zu halten. Die drei Länder zeigten sich am Montag in einer gemeinsamen Erklärung überaus besorgt über die Wiederaufnahme von Urananreicherung in der iranischen Anlage Fordo. Deshalb würden auch Mechanismen in Erwägung gezogen, die zur Wiedereinführung von Sanktionen führen könnten.

Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) Angaben des Iran zur Urananreicherung in Fordo bestätigt. Die Teheraner Führung zieht sich nach dem Ausstieg der USA derzeit selbst schrittweise aus dem Atomabkommen zurück, um dessen Rettung sich die Europäer nach eigenen Angaben auch jetzt noch weiter bemühen.

Doch die Geduld der sogenannten E3-Länder Deutschland, Frankreich und ...

