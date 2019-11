Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich vehement für eine Fortsetzung der Großen Koalition ausgesprochen und an die Sozialdemokraten appelliert, Ausstiegsdebatten zu beenden. "Wir müssen mit den Endzeitdebatten aufhören", sagte Giffey der "Welt" (Dienstagsausgabe).



"Ich habe immer gesagt, dass es richtig ist, zu regieren und zu gestalten, wenn man die Chance dazu hat." Die schwarz-rote Koalition habe einen Vertrag geschlossen, der bis 2021 gelte, so Giffey weiter. "Es dient dem ganzen Land, wenn wir eine stabile Regierung haben, die gestalten will."