US-amerikanische Senatoren ordnen eine Sicherheitsüberprüfung der chinesischen Musik-App TikTok an. Die USA vermutet Spionageattacken seitens der chinesischen Regierung.TikTok auf der ErfolgswelleTikTok feiert inzwischen ihren Erfolg als weltweit am häufigsten gedownloadete App. Damit siegt die App des chinesischen Konzerns Bytedance gegenüber Instagram, Facebook und Co. Doch nun folgt ein Ereignis seitens der USA mit eventuell drastischen Folgen für die Smartphone-Applikation. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...