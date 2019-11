'Berliner Morgenpost' zum Mietendeckel

Immer wieder betont die für den Wohnungsbau zuständige Senatorin Katrin Lompscher, dass das Engagement der Baugenossenschaften in Berlin erwünscht ist. Allein, den Genossen fehlt zunehmend das Vertrauen, dass die Senatorin es ernst meint. Mit dem Mietendeckel ist das erschütterte Vertrauen nun verspielt, und die ersten Baugenossenschaften kündigen ganz konkret ihren Rückzug von Bauvorhaben an. Keine politische Trotzreaktion, sondern wirtschaftliche Notwehr. Ohne die Möglichkeit, die Mieten im Bestand moderat zu erhöhen, fehlen ihnen die Eigenmittel zur Finanzierung des Neubaus. Wie groß das Misstrauen in den Senat mittlerweile ist, zeigt sich auch daran, dass die Genossen davon ausgehen, dass der Mietendeckel eben nicht, wie angekündigt, auf fünf Jahre begrenzt sein wird. Die Skepsis ist berechtigt./yyzz/DP/zb

