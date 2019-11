'Badische Tagblatt' zu Spanien nach der Wahl

Aber steht Spanien tatsächlich vor einem "absoluten Chaos", wie es im spanischen Fernsehen hieß? Vielleicht haben nicht nur die Medienvertreter in Spanien den Schuss endlich vernommen, der aus der Wahlnacht durch die Straßen dröhnte. Ministerpräsident Pedro Sanchez und seine Sozialisten haben Federn gelassen und bleiben dennoch stärkste Fraktion. Er und seine PSOE könnten nun kompromissfähig genug sein, ernsthaft mit den zweitplatzierten Konservativen der PP zu verhandeln. Die wiederum müssten einen so guten Kompromiss herausholen, dass sie weitere Verluste an die Vox nicht befürchten müssen. Einfach wird es sicherlich nicht in Spanien. Aber unauflösbar ist der Knoten, der da gebunden wurde, auch nicht./yyzz/DP/zb

