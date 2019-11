Mitten in einer kühleren Phase der Konjunktur in Deutschland kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag zum Arbeitgebertag in Berlin. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände fordert wie andere Spitzenverbände seit langem Steuerentlastungen für Unternehmen, damit diese wettbewerbsfähig blieben.

Die "Wirtschaftsweisen" und die Bundesregierung hatten zuletzt ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft deutlich gesenkt. Vor allem die exportstarke deutsche Industrie wird von der schwächeren Weltwirtschaft, internationalen Handelskonflikten und dem Brexit belastet.

Der Arbeitgebertag kommt kurz nach der Einigung in der Koalition auf eine Grundrente, die von Wirtschaftsverbänden kritisch gesehen wird. Zur Veranstaltung werden neben Merkel und Altmaier weitere Spitzenpolitiker erwartet, darunter CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sowie die Parteivorsitzenden von Grünen und FDP, Annalena Baerbock und Christian Lindner./hoe/DP/zb

