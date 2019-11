Die Aktie von Wirecard ist mehr als ordentlich in die neue Börsenwoche gestartet. Nach und nach stiegen die Anteilsscheine des Zahlungsdienstleisters am Montag auf deutlich über 120 Euro. Am Freitag noch schloss die Aktie bei gerade einmal 117 Euro. Der Auslöser für das Comeback ist dabei nicht so leicht auszumachen. Es könnte ein Tweet des Wirecard-Chefs Markus Braun vom frühen Morgen gewesen sein. Oder aber, beim Dax-Unternehmen beinahe schon ungewöhnlich, eine positive Nachricht aus dem operativen ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...