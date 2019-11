Die schleppende Chefsuche bei der einstigen Automobilmacht VDA offenbart die ganze Krise des traditionellen Lobbyings. Die Großkonzerne vertreten sich lieber selbst. Und schlagkräftige Kleinverbände spalten sich ab.

Wenn Wirtschaftshistoriker eines Tages den Anfang vom Abstieg des Automobilverbands VDA nachzeichnen sollten, werden sie vielleicht mit dem 20. März 2019 beginnen. An jenem Mittwoch schalten sich die Chefs von Volkswagen, BMW, Daimler mit VDA-Chef Bernhard Mattes zusammen. Ein heftiger Zwist innerhalb des Zirkels über die künftige Ausrichtung ist nach außen gedrungen, VW soll sogar mit dem Austritt aus dem Verband gedroht haben. Die Stimmung ist entsprechend mies, es geht nur noch um Schadensbegrenzung.

Binnen weniger Minuten verständigt sich die Runde darauf, dass es "mindestens im nächsten Jahrzehnt" keine Alternative zur Elektromobilität gebe, berichten später Gesprächsteilnehmer. Und: VW habe Mattes klare Anforderungen diktiert. Der Verband müsse die Position der Industrie endlich "klar und eindeutig und selbstbewusst vertreten". Eine Ohrfeige.

Der Friede hält dann auch nicht lange. Nur wenige Tage später wird bekannt, dass VW den Verband erneut brüskiert. Konzernchef Herbert Diess sei nicht bereit, als Vizepräsident eine tragende Rolle zu übernehmen. Die Erklärung für die vornehme Zurückhaltung sickert bald durch: VW misst dem VDA keine Bedeutung mehr zu. Der Konzern ist als weltgrößter Autobauer in der Lage, für sich allein zu sprechen, und will das künftig auch tun. Sein Verständnis der Dinge: VW braucht den VDA nicht, eher schon braucht der VDA den VW-Konzern. Im September gibt Mattes seinen Rücktritt zum Ende dieses Jahres bekannt.

Die Selbstentmachtung des einst so selbst- wie sendungsbewussten VDA ist damit vorerst perfekt. Und die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Mattes gestaltet sich entsprechend holprig. Der Verband ist nur noch ein Schatten seiner selbst.

Und weiß Gott kein Einzelfall.

Schöner Schein

Wenn der Arbeitgeber-Verband BDA kommende Woche zum Deutschen Arbeitgebertag nach Berlin lädt, wird erst einmal alles wirken wie immer: prächtig und mächtig. Die Hauptrede im Festsaal des Berliner Estrel-Hotels hält die Kanzlerin, danach spricht Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), gefolgt von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Auch die Parteichefs von CDU, FDP und Grünen werden den Firmenchefs Rede und Antwort stehen. Niemand möchte fehlen, wenn die deutsche Wirtschaft zum Hochamt ruft.

Doch der schöne Schein, er trügt. Selten zuvor war das Verhältnis von Spitzenpolitikern und Wirtschaftsspitzen, zwischen Regierung und Verbänden, so reserviert und abgekühlt wie heute. Das ist umso bemerkenswerter, weil das Verhältnis von Merkel zur Wirtschaft ohnehin nie von besonderer Innigkeit geprägt war.

An die Reformlust ihrer Oppositionsjahre wollte Merkel, kaum im Amt, immer nur ungern erinnert werden. Sie selbst wiederum beobachtete auf der anderen Seite eine Abfolge von Skandalen, machte Bekanntschaft mit der Arroganz der Großbanker während der Finanzkrise, zuletzt mit Vertuschung in der Automobilbranche - was ihre Zuneigung nicht gerade steigerte.Das Ergebnis: Je öfter Verbandsbosse in der Hauptstadt die Sozialdemokratisierung und Agenda-Allergie der Regierungen Merkel geißelten, desto lakonischer konterte die Kanzlerin die Wut auf ihre eigene Art: mit Achselzucken und Abkehr.Bis zum Sommer 2019. Da erlebte man beim Tag der Deutschen Industrie - das BDI-Pendant zum Arbeitgebertag - eine Merkel von seltener Deutlichkeit; da konterte die Kanzlerin brüsk die Angriffe des Industrie-Präsidenten Dieter Kempf. Offenbar sei der "Tag der offenen Aussprache" gekommen, sagte Merkel. Und legte süffisant nach: "Ich könnte jetzt auch darüber sprechen, wie lange ich damit verbracht habe, mich mit dem Vertrauensverlust der deutschen Automobilindustrie auseinanderzusetzen." Das saß. Und alle, die es hörten, wussten: Hier geht etwas zu Ende.

Die Wirtschaft fordert die große Koalition seither immer ungeduldiger und unwirscher auf, endlich einer Reformpolitik Vorrang vor Sozialklimbim zu geben. Doch nicht einmal das Ende des Aufschwungs vermag etwas an der Politik der ruhigen Hand zu ändern. Der deutsche Korporatismus, das gütliche, einträgliche Neben- und Miteinander von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften, trägt nicht mehr. Die großen Verbände - allen voran BDI, BDA und DIHK - werden noch besucht und angehört, alles andere wäre ein Affront. Aber kaum jemand folgt mehr ihrem Rat - oder sucht ihn auch nur.

Ende Verbände? Die Zeichen der Entmachtung, Entfremdung, Enttäuschung jedenfalls häufen sich:Gegen die emotionale jugendliche Wucht von Fridays for Future kam keine Organisation auch nur annähernd an. Wann hat zuletzt, wann hat jemals ein Verbandsvorstoß einen ähnlichen Druck aufseiten der Politik auszuüben vermocht? Die etablierten Agendasetter sehen alt aus.Gegen die Kampagnenfähigkeit der Deutschen Umwelthilfe in puncto Diesel fand in der Autobranche niemand eine Antwort. Man verließ sich auf die hergebrachten Zugänge zur Macht - und verlor dabei Woche für Woche gesellschaftliche Akzeptanz.

