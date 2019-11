Revolut-Investor Balderton Capital legt einen neuen 400-Millionen-Dollar-Frühphasenfonds für sehr junge Unternehmen auf.

Der Risikokapitalinvestor Balderton Capital legt einen neuen 400-Millionen-Dollar-Fonds auf, um europäische Gründer auf ihrem Weg hin zu einem echten Start-up zu unterstützen. Das Kapital fließt in die sogenannte A-Phase von sehr jungen Unternehmen, also relativ kurz nach der ersten Anschubfinanzierung, dem sogenannten Seed Capital.

In Europas Gründerszene tut sich seit Jahren eine Menge. So hat sich die Anzahl der A-Finanzierungsrunden in Europa pro Jahr seit 2012 vervierfacht. Der Gesamtbetrag an Venture Capital (Risiko- oder Wagniskapital), das in europäische Start-ups floss, erreichte ...

