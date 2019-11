Details zur geplanten Kapitalerhöhung EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Details zur geplanten Kapitalerhöhung 12.11.2019 / 06:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Pressemitteilung Zürich, 12. November 2019 Details zur geplanten Kapitalerhöhung Der Verwaltungsrat der Edisun Power Europe AG beantragt an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung das Aktienkapital durch die Ausgabe von bis zu 415'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 30 je Aktie von aktuell CHF 18'624'630 auf bis zu CHF 31'074'630 zu erhöhen. Zudem wird Edisun Power der Bank Vontobel AG als Lead Manager eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 60'000 neuen Namenaktien aus genehmigtem Kapital einräumen. Die bis zu 415'000 neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionärinnen und Aktionären unter Wahrung ihrer Bezugsrechte zu den nachstehenden Bedingungen angeboten. Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogen werden, zusammen mit den Mehrzuteilungsaktien, sollen im Rahmen einer Platzierung bisherigen und neuen Investoren zur Zeichnung angeboten werden. Bezugsangebot und Aktienplatzierung Bestehende Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 13. November 2019, nach Börsenschluss, halten. Drei Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von zwei neuen Namenaktien. Vorbehältlich der Zustimmung der vom Verwaltungsrat beantragten ordentlichen Kapitalerhöhung durch die ausserordentliche Generalversammlung beginnt die Frist für die Ausübung der Bezugsrechte am 14. November 2019 und endet am 22. November 2019, 12:00 Uhr (MEWZ). Ein Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Bezugsrechte, welche nicht innerhalb der Bezugsfrist gültig ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos und können nicht mehr geltend gemacht oder berücksichtigt werden. Die Bookbuilding-Periode für die Aktienplatzierung dauert vom 14. November bis zum 26. November 2019, 12:00 Uhr (MEWZ). Der Bezugs- respektive Platzierungspreis wird zwischen CHF 120 und CHF 130 liegen und am 26. November 2019 von Edisun Power unter Berücksichtigung der Ausübung der Bezugsrechte sowie des Ergebnisses der Aktienplatzierung festgelegt. Für das Bezugsangebot und die Aktienplatzierung wurde die Bank Vontobel AG als Lead Manager mandatiert. Vontobel ist zudem autorisiert, ab dem 28. November 2019 während maximal 30 Kalendertagen im Umfang von bis zu 60'000 Namenaktien Stabilisierungsmassnahmen unter Berücksichtigung von Art. 126 FinfraV durchzuführen. Emissionsprospekt Der für das Bezugsangebot massgebende Emissions- und Kotierungsprospekt wird voraussichtlich am 13. November 2019 auf der Webseite von Edisun Power publiziert. Umsetzung der Wachstumsstrategie Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung soll primär der Realisierung von drei weiteren Photovoltaikprojekten mit einer Leistung von 134 MW in Portugal dienen, womit das Wachstum der Gruppe beschleunigt wird. Commitment von Smartenergy Invest AG Die Aktionärin und Partnerin von Edisun Power, Smartenergy Invest AG, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, die ihr zustehenden Bezugsrechte auszuüben und darüber hinaus die Beteiligung auf bis zu 30% auszubauen, sollte dies für eine erfolgreiche Umsetzung der Transaktion dienlich sein. Indikativer Zeitplan 14. November Bezugsrechtsabgang (Ex-Datum) Beginn Bezugsfrist Beginn 2019 Platzierungsfrist 22. November Ende Bezugsfrist (12:00 Uhr MEWZ) 2019 26. November Ende Platzierungsfrist (12:00 Uhr MEWZ) 2019 27. November Bekanntgabe Resultat sowie Bezugsresp. 2019 Platzierungspreis 28. November Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien 2019 an der SIX Swiss Exchange 29. November Lieferung und Zahlung der neuen Namenaktien 2019 Für weitere Informationen Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com Reto Simmen, CFO, +41 44 266 61 29, info@edisunpower.com Edisun Power Gruppe Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 37 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien. Kontakt: Rainer Isenrich, CEO Edisun Power Europe AG Tel. 044 266 61 20 E-Mail: info@edisunpower.com --------------------------------------------------------------------------- Ende der Ad-hoc-Mitteilung --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Edisun Power Europe AG Universitätsstrasse 51 8006 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 266 61 20 Fax: +41 44 266 61 22 E-Mail: info@edisunpower.com Internet: www.edisunpower.com ISIN: CH0024736404 Valorennummer: A0KFH3 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 910297 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service --------------------------------------------------------------------------- 910297 12.11.2019 CET/CEST ISIN CH0024736404 AXC0051 2019-11-12/06:48